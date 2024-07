Lucera | PrimaVera al Garibaldi Da giovedì

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 23 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili: Sarà lo spettacolo di successo FrattoX, dei Leoni d’oro alla carriera per la Biennale Teatro, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, ad aprire,25 luglio, alle ore 21,30 (ingresso ore 21,00) nello splendido Anfiteatro augusteo di, l’ottava stagione del progetto teatrale «al» all’interno del cartellone di EstateMuseStelle. Un evento che si annuncia «straordinario per. Lo spettacolo culto FrattoX è infatti una delle creazioni più dirompenti dei due artisti Rezza e Mastrella, “unici per folle e lucida genialità”, come recita la motivazione del prestigioso premio alla carriera veneziano», sottolinea l’attore due volte David di Donatello Fabrizio Gifuni che, insieme all’organizzatrice culturale Natalia Di Iorio, cura «al».