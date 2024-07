LIVE Fognini-Van Assche ATP Umago 2024 in DIRETTA | l’azzurro affronta l’emergente francese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match d’esordio nell’ATP 250 didi Fabiocontro Luca Van. Partita che era stata il 1° turno di Wimbledon, dove il veterano ligure aveva fatto prevalere la maggiore adattabilità nonché l’esperienza di oltre 15 anni di circuito. La contesa si chiuse quel giorno in un nettissimo 6-3, 6-2, 7-5 per. Oggi, la musica verosimilmente cambierà, seppur si giochi sulla superficie su cui Fabio ha vinto un Masters 1000. Il sardo-si trova bene sul rosso, e potrà far valere la differenza d’età con il ligure, che viene dall’ottimo quarto di finale a Gstaad, arresosi solo a Stefanos Tsitsipas.