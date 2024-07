Incontro Gualtieri-Friedkin per lo stadio della Roma cosa verrà svelato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) Un passo in avanti nella direzione del nuovo. "Siamo lieti di annunciare un momento cruciale per il futuro del nostro amato club ecittà di. Il 24 luglio alle ore 12, i vertici dell'AS, con la partecipazione di Ryanin rappresentanzafamiglia, proprietaria dell'AS, e del CEO Lina Souloukou, incontreranno il Sindaco Robertoe i rappresentanti del Comune diper discutere l'avanzamento del progetto del nuovo. Questosegna un passo significativo nella realizzazione di un impianto che non solo sarà il più innovativo e visionario d'Europa, ma rappresenterà anche un simbolo del nostro impegno verso la squadra, i tifosi e la città, anche in vista dell'importante anniversario nel 2027!", si legge in una nota del club giallorosso.