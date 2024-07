In autunno la ’nuova’ torre dell’orologio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Entro il prossimoa Rubiera saranno ultimati i lavori del cantiere della, lo storico monmento situato di fronte al municipio. Si è giunti alla fase del restaurovero e proprio, nelle sue parti pittoriche esterne, ma anche nelle lancette e nel meccanismo. Lasegna il tempo di Rubiera dal XV secolo, pur avendo attraversato nel tempo diversi rimaneggiamenti. Ora, come già annunciato dal Comune, diventerà sede dei servizi sociali, e al piano terra accoglierà uno spazio dedicato ai giovani, come luogo di studio e non solo. "L’intervento – spiega Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera – è particolarmente complesso: si tratta di un edificio vincolato, che negli anni ha subito non sempre trattamenti all’altezza della sua storia. Abbiamo dovuto smaltire un pavimento contenente amianto".