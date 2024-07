I successi di Endas Nuoto Una storia lunga 40 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Si sta facendo valere la societàRavenna. Grazie all’esperienza di Andrea Tassinari e Gabriele Comandini l’ente propone attività agonistiche per bambini, adolescenti, fino ad arrivare al settore Master, il piccolo gioiello della squadra. Proprio il gruppo Master è formato da una trentina di nuotatori e appassionati dai 25in su che, lavoro e famiglia permettendo, si ritrovano la sera per gli allenamenti nelle vasche della piscina Gambi; a guidarli Roberto Pinza; cura gli allenamenti Claudio Longanesi. Oltre alle gare del calendario nazionale in vasca, gli appuntamenti che più interessano gli atleti sono i Campionati Regionali Invernali di febbraio e i Nazionali Estivi in giugno.