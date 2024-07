Gravedona non riemerge dopo un tuffo dalla barca | turista disperso nel lago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024)ed Uniti, 23 luglio 2024 – Ricerche in corso in altoper unstraniero di 50 anni, al momento non meglio identificato, che verso le 14 si sarebbe tuffato da unasenza piùre. Le squadre dei vigili del fuoco, assieme ai carabinieri, si stanno concentrando nella zona tra Dongo eed Uniti. E’ stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago da Malpensa, con due sommozzatori a bordo, che sta perlustrando la zona con i colleghi di Dongo, intervenuti in acqua con il battello. Sono in arrivo anche gli specialisti sommozzatori dei vigili del fuoco da Torino.