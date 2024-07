Giornalista aggredito a Torino Appendino | Governo corresponsabile candidate Vannacci e andate a manifestare con Casapound

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) “Esprimo la solidarietà del mio gruppo alAndrea Joly, che ha subito un’aggressione squadrista”. Lo ha detto in Aula Chiaradel Movimento 5 stelle. “Questo episodio non è isolato, le responsabilità siedono anche in questo Parlamento. Dai banchi di FdI e Lega si sono limitati a banali dichiarazioni in cui si condanna la violenza. Siete voi checon, che litre le vostre file, chee fate il gesto della Decima Mas”.ha citato anche l’aggressione nei confronti di Donno. L'articolo: “con” proviene da Il Fatto Quotidiano.