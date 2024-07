Firenze-Viareggio alla 77esima edizione Una classica di lusso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Con una serata presso "Il Conventino" di via Giano della Bella aè stato fatto il punto sullalanazionale per èlite e under 23 la cuisi svolgerà come avviene dal 1946 il 15 agosto. L’A.S. Aurora di Piazza Torquato Tasso è impegnata con Daniele Grazi per presentare un’altradi. La corsa propone il solito collaudatissimo percorso di circa 180 km con partenza alle 7.10 da San Frediano e via ufficiale che verrà dato alle 7.30 da via Pistoiese dopo aver attraversato la zona dell’Isolotto, quella di San Bartolo a Cintoia e il viadotto dell’Indiano.