Fiesta! Roma Latin Festival | nuovi live

(Di martedì 23 luglio 2024) Per la prima volta sul palco di, venerdì 26 luglio, arriva una ventata di Hip Hop con la musica dei rapper napoletani Coco & Enzo Dong per un concerto davvero unico. Condivideranno il palco a colpi di freestyle e di travolgente energia! Una delle novità che caratterizza questa 29°esima edizione, è l’apertura alle nuove tendenze musicali italiane più in voga del momento che spaziano dal rap alla trap all’hip hop. CoCo aka Corrado, pseudonimo di Corrado Migliaro, è il noto rapper e cantautore originario di Napoli, classe ’88 è un rapper e cantautore italiano.Inizia la sua carriera con l’alias El Niño formando il duo rap Insolens con il produttore O’Nan, nome con cui era noto ai tempi Geeno. I due entrano a far parte del collettivo ed etichetta Poesia Cruda.Nel 2012 i due cambiano nome in Corrado e Geeno e pubblicano l’EP Doveva Andare Così.