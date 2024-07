Era così assurdo Prima dei ritocchini com’era Jenny di Temptation Island

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Tante le star, personaggi famosi, attrici, influencer che si sono affidate a chirurghi per ringiovanirsi, aumentare il seno, fare rinoplastiche, filler e chi più ne ha più ne metta. Non sempre i risultati deisono naturali ed esteticamente belli, ma sono spesso molto deludenti e spesso imbarazzanti. Ne sono la prova personaggi famosi come l’ex bimbo prodigio Zac Efron, bellissimo fino a quando ha deciso di esagerare con la chirurgia e ottenendo un effetto plastica decisamente antiestetico, o come Melanie Griffith, che ha ammesso di essersi pentita di aver ricorso alla chirurgia estetica. In una intervista ha dichiarato di non riconoscersi più allo specchio, dopo ben 20 anni di micro interventi e iniezioni.