EA Sports FC 25 annunciata la partnership con la SCC Napoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Electronic Arts e la SSCsono liete di annunciare unaesclusiva e pluriennale che celebra il legame tra uno dei club più prestigiosi della Serie A ed EAFC 25, all’avanguardia nello sviluppo futuro del fandom e dell’intrattenimento sportivo. La SSCsarà completamente integrata nel Gioco Più Bello del Mondo, comprendendo FC MOBILE e FC Online, a testimonianza dell’impegno di EAnel fornire ai fan un’esperienza calcistica autentica e completa. La SSCè nota per la sua tifoseria incredibilmente appassionata, composta da milioni di uomini e donne disposti a dare il massimo per il proprio club. In collaborazione con EAFC e seguendo il claim “For The Club”, i fan avranno la possibilità di mostrare la loro dedizione attraverso una serie di attività, dimostrando fino a che punto si spingerebbero per il loro amato club.