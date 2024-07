Dieta o metodo?

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 23 luglio 2024) Ho terminato di scrivere il libro. Un libro innovativo dove ho scritto le idee scientifiche emergenti dalla ricerca contemporanea sulla scienza della alimentazione e nutrizione clinica. Un libro divulgativo ma impegnativo, per molti aspetti iconoclastico perché supera e distrugge vecchie obsolete affermazioni come il calcolo giornaliero delle Calorie, che non ha un fondamento scientifico. Il corpo umano non utilizza il calore per vivere, brucerebbe. Usa l’energia biochimica ATP: adenosintrifosfato, generata nei mitocondri cellulari con il ciclo di Krebs dove avviene l’unione tra idrogeno ed ossigeno. Il corpo umano e’ una struttura biologica che vive con energia ottenuta dall’idrogeno. Idrogeno significa generatore di acqua. Il grasso corporeo è il deposito di idrogeno in noi ed è sotto il controllo diretto dell’ipotalamo e del sistema nervoso autonomo.