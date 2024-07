Ad Ancona arriverà il gotha dei docenti di economia aziendale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Il prossimo 12 e 13 settembreospiterà per la prima volta il convegno nazionale deiuniversitari di. Saranno quasi seicento e si troveranno alla facoltà di, ma anche al Teatro delle Muse, per confrontarsi sui temi legati allo sviluppo sostenibile. Sarà un importante evento che per due giorni animerà il capoluogo dorico, non solo dal punto di vista accademico, e che è organizzato dalla Società italiana deidi ragioneria e di(Sidrea) in collaborazione con il dipartimento di management dell’Università Politecnica delle Marche. Nell’ambito della transizione digitale sostenibile, verranno trattati, tra gli altri, i temi dell’intelligenza artificiale, del capitale umano e della cybersicurezza.