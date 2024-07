Tornano gli Open Day all’Its Academy Prodigi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Arezzo, 22 luglio 2024 – ITS, la primatoscana dedicata all'Informatica e al Digitale, organizza unDay per presentare i nuovi corsi in partenza. L’Day si terrà mercoledì 24 luglio alle 10 all’Auditorium del Polo Tecnologico di Navacchio e permetterà a tutti gli interessati l'opportunità di conoscere la nuova offerta formativa, approfondire i dettagli sull’organizzazione didattica e scoprire gli sbocchi professionali dei nuovi percorsi formativi. A ottobre, a Pisa, prenderanno il via il corso Full Stack Developer & Integrator II e il corso System CyberSecurity: per il biennio 2024/2026 entrambi i corsi saranno gratis.