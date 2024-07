Tecnologia prevedere le inondazioni | scende in campo il machine learning

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Le aree costiere, con la loro alta densità di popolazione, attività economiche interconnesse ed ecosistemi fragili, sono particolarmente vulnerabili agli eventi estremi che a loro volta sono in aumento a causa dei cambiamenti climatici. Tuttavia, vista la complessita’ di queste interazioni, e’ necessario migliorare le metodologie e le capacita’ di valutazione dei rischi. Tra i primi studi del suo genere, il paper intitolato ‘Aapproach to evaluate coastal risks related to extreme weather events in the Veneto region (Italy)’ utilizza l’intelligenza artificiale per stimare i rischi derivanti da eventi meteorologici estremi lungo i comuni costieri della regione Veneto. Questo approccio offre nuove possibilita’ su come i modelli Ml possono essere impiegati per la valutazione ambientale e multi-rischio in condizioni di cambiamento climatico.