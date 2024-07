Siesta memory game e meno Google consigli salva-cervello da esperto Ai

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Milano, 22 lug. (Adnkronos Salute) - Prima regola: non passare le giornate a fare 'scrolling' sullo schermo dello smartphone, non affidarsi anima e corpo all'oracoloper ogni informazione di cui si ha bisogno. Piuttosto, meglio investire tempo in unapomeridiana che fa bene alpiù degli onniscienti motori di ricerca. Sono idi una persona che di reti neurali, tecnologie e soprattutto intelligenza artificiale se ne intende. Nel giorno in cui si celebra il World Brain Day, l'accademico canadese Mohamed I. Elmasry condivide una sorta di 'check list' per capire se stiamo facendo le mosse giuste per ridurre il rischio di demenza senile: allenando adeguatamente ilinvece di cercare tutto su, per esempio. E' questo il primo 'comandamento'.