Roma rissa in carcere | 3 giovani detenuti approfittano del caos per evadere

(Di lunedì 22 luglio 2024) Hanno approfittato delprovocato da unaperdalminorile di Casal del Marmo. Sono tre i minorenni, un 15enne e due 17enni, tutti di nazionalità tunisina, che ieri pomeriggio, domenica 21 luglio, alle 17 e 30 mentre nell’istituto penitenziario erano in corso scontri hanno scavalcato il muro di cinta per darsi alla fuga. Polizia penitenziaria e Polizia di Stato cercano i treevasi – repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Immediatamente è scattato gli agenti penitenziari hanno dato l’allarme ed è accorsa la Polizia di Stato. E sono gli uomini della Digos, insieme ai colleghi della squadra Mobile e del Commissariato Primavalle ad aver avviato le ricerche con posti di blocco per riuscire a rintracciare i tressimi fuggitivi.