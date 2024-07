Napoli Walid Cheddira resta | il vice Lukaku che ha convinto Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il marocchino, vera e propria ‘sorpresa’, potrebbe diventare il punto di forza degli azzurri per la prossima stagione.sembra destinato are ale a giocare un ruolo chiave nella nuova stagione, come riportato dall’edizione odierna di Repubblica. Il centrocampista marocchino ha impressionato positivamente durante il ritiro a Dimaro, tanto da guadagnarsi la conferma di Antoniocomein attacco., la vera sorpresa degli 11 giorni di Dimaro Dopo undici giorni intensi di preparazione,ha dimostrato di possedere tutte le qualità necessarie per integrarsi perfettamente nell’organico azzurro.