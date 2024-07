Mara Venier pronta per una nuova sfida | il dating show dedicato alla terza età

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 luglio 2024) Altro che abbandonare il timone di Domenica In:a raddoppiare i suoi impegni in tv, e oltre al programma che l’ha resa la regina della domenica pomeriggio, condurrà unatrasmissione, sempre su Rai 1. Si tratta di unetà dal titolo Le stagioni dell’amore che andrà in onda ogni sabato pomeriggio.raddoppia: sarà al timone de Le stagioni dell’amorenon ha alcuna intenzione di fermarsi. La conduttrice, già regina della domenica pomeriggio di Rai 1, negli anni ha dichiarato più volte di volersi prendere una pausa da Domenica In, un programma parecchio impegnativo per la conduttrice. Eppure, non solo non ha rinunciato al timone della sua trasmissione del cuore – per il settimo anno consecutivo nonché sedicesimo in generale – ma si butterà a capofitto in unaavventura.