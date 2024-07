Ligue 2 il Paris FC offre l’ingresso gratuito allo stadio anche per la stagione 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tramite un comunicato stampa, ilFC ha deciso di confermare per laun’iniziativa che tanto successo aveva riscosso lo scorso anno. Il club che milita in2 ha infatti annunciato che estenderà l’accessoal suoper un’altra. Per assistere alle sfide casalinghe delFC, dunque, non serviranno né biglietti né abbonamenti. Una scelta avviata nel novembre 2023 che aveva fin da subito dato i suoi frutti, con il numero di spettatori addirittura raddoppiato e soprattutto la possibilità dataalle persone meno abbienti di assistere alle partite. “Più di 105.000 persone hanno assistito alle partite della2 negli ultimi 6 mesi in modo completamente. Ad ogni partita erano più di 7.140 gli spettatori” si ricorda nella nota.