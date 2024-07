Lago di Centro Cadore trovato un corpo | è dell’anziano scomparso sabato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Belluno, 22 luglio 2024 – È stato riilscorso: l’allarme era stato dato verso le 21.30 di ieri, dando inizio a un’ampia ricerca nella zona montana del Bellunese. L’automobile dell’uomo era stata infatti parcheggiata nei pressi deldi, in località Domegge di. Ed è proprio lì che è stato rinvenuto il cadavere. Verso le due e trenta della notte, i droni che stavano aiutando nella ricerca il distaccamento dei Vigili del fuoco di Pieve die i pompieri volontari di Lozzo e Calalzo, hanno rilevato la presenza di una sagoma in galleggiamento aldel. Ilè stato quindi recuperato con un gommone e trasportato a riva, dove il medico non ha potuto che constatare il decesso. Le operazioni sono terminate verso l’alba.