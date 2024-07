Kamala candidata? Forse no esplode la faida tra i dem | mossa di Nancy Pelosi è subito caos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) E adesso che succede nel campo democratico? Dopo la decisione di Joe Biden di farsi da parte dalla corsa elettorale (ma senza dimettersi da Presidente: questo è un punto assai significativo) si entra letteralmente in terra incognita, in territorio non mappato. E non va trascurato nessuno dei due seguenti possibili scenari. Il punto di partenza è rappresentato dalla seconda comunicazione che Biden ha diffuso nella giornata di ieri, quando ha esplicitato un netto endorsement a favore della sua viceHarris. A onor del vero, se Biden avesse voluto blindarla del tutto, si sarebbe dovuto dimettere anche da Presidente, facendola subentrare direttamente alla Casa Bianca. E a quel punto scalzarla dalla candidatura alla rielezione sarebbe stato pressoché impossibile.