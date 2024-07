Il finto uomo del primo giorno a CrowdStrike

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 22 luglio 2024) È bastata un’immagine frettolosamente modificata, condita da poche parole a mo’ di “ammissione di colpa” e ultimata con la più classica dinamica social che vede gli utenti – soprattutto se alle prese con gravi non malfunzionamenti – credere a tutto e dare vita a una catena di Sant’Antonio di disinformazione. Un esperimento sociale che conferma come ci sia sempre meno capacità di distinguere il vero dal falso in rete. Parliamo di un profilo su X, chiamato Vincent Flibustier, che proprio nelle ore più calde del caos informatico mondiale provocato da(e un bug nell’aggiornamento del software Falcon Sensor) ha attirato l’attenzione e le frustrazioni di milioni di utenti.