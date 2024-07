Fratelli d’Italia in rampa di lancio Matera a San Bartolomeo in Galdo per ufficializzare le nuove adesioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNuovi ingressi in, si tratta di Giuseppe Reino, Claudio Lupo, Carmine Paradiso e Giacomo Falcone, quest’ultimo anche Presidente del Consiglio della Comunità Montana del Fortore. Continua la campagnadel partito di Giorgia Meloni, con il senatore Domenico, nonchè coordinatore provinciale, che sta tracciando la strada verso i prossimi impegni elettorali provinciali e regionali. Una forte espansione verso il fortore, rappresentata dai quattro consiglieri comunali di Sanin, che anticipano soltanto l’adesione del Sindaco Carmine Agostinelli. L’ormai ex presidente di Noi di Centro, dopo un trascorso nel Partito Democratico, potrebbe virare a destra, per provare probabilmente a strappare la candidatura alle Elezioni Regionali.