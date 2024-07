Fiorentina Lucchesi escluso dalla lista dei convocati | testa a testa in Serie B

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lorenzoè considerato un calciatore di ottime prospettive e in grado di imporsi ad alti livelli nel campionato diA. Il difensore è di proprietà dellama non è stato convocato dal tecnico Palladino per la tournée inglese. Si tratta di un difensore centrale classe 2003 e considerato di grande prospettiva per il futuro. E' già nel mirino delle squadre più importanti inA. Dopo la trafila nelle giovanili di Juventus e, il calciatore ha indossato la maglia della Ternana. Il futuro inB L'obiettivo del calciatore è quello di disputare una stagione da titolare inB, maturare esperienza e mettersi in mostra per il futuro.