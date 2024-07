Falconara si rompe una tubatura dell’acqua in pieno centro Domenica all’asciutto per i residenti | un fiume si riversa in strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Siuna conduttura ine l’incrocio tra le vie Bixio e Manara viene inondato. Una giornata di disagi, ieri, quando si è verificato un (nuovo) guasto alla rete idrica:senz’acqua per svariate ore. Sul posto, oltre alle squadre di Viva Servizi e del Comune, prontamente intervenute, anche la Polizia locale e l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti. Oltre alin, erano ben visibili anche tracce di terra e ghiaia. Nonostante intense ore di lavoro per lo scavo, è stato necessario transennare l’area e metterla in sicurezza, in attesa della chiusura del punto di rottura prevista in giornata. Sempre oggi è previsto il mercato e quel tratto, evidentemente, non potrà essere utilizzato.