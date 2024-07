È morto Benito Boz addio allo storico chef del Pertegà e custode del mitico bollito misto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Profondo cordoglio ha destato in città la scomparsa diBoz, figura storica della ristorazione in Brianza titolare per oltre mezzo secolo del ristorantedi Seregno. Aveva 88 anni.Boz Aveva iniziato a lavorare a quindici anni come garzone nell’ra locanda di via Vignoli gestita da Francesco Borgonovo (soprannominatoperché originario della frazione Perticato di Mariano Comense) e dalla sorella Maria. Nel 1963Boz rilevò il locale portando avanti la tradizione culinaria già a quei tempi rinomata e specializzata per il: la testina, la lingua, lo zampone, il cotechino, la salsa verde, la mostarda e per i piatti tipici brianzoli come la cassouela, il fogliolo, la trippa e il brasato. Per molti anni la trattoria delè stata anche la sede di numerose associazioni e società sportive tra cui il glorioso Fbc Seregno Calcio.