Basket femminile calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming programma dai gironi alla finale

(Di lunedì 22 luglio 2024) Per la tredicesima volta nella storia delleilsarà all’interno del. Si parte domenica 28 luglio, si finisce sostanzialmente al termine della rassegna a cinque cerchi, domenica 11 agosto. In mezzo, 12 squadre di altissimo profilo e una sola comune intenzione: avvicinare o battere gli USA. Nove, infatti, le medaglie d’oro conquistate da Team USA, con le altre tre finite in mano a Unione Sovietica o al team unificato del 1992. L’ex Jugoslavia nel 1988 e l’Australia nel 2004 sono state le più vicine a mettere in serio pericolo il dominio a stelle e strisce. Quest’anno, a, è la Francia, che arriva da tre semifinali (e due medaglie) di fila nelle ultime tre edizioni. Ma, chiaramente, occhio anche al Giappone e a figure ben più che funamboliche. Senza dimenticare la generazione d’oro del Belgio.