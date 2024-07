Avanti così e sarà verifica di governo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Canè In teoria non è successo niente. Per la rielezione di Ursula von der Leyen, ogni partito diha tenuto la posizione, come da storia e disciplina di gruppo. Forza Italia con i Popolari, Fratelli d’Italia con i conservatori, la Lega con i cosiddetti Patrioti. Come cinque anni fa, come alle urne in giugno. Uniti a Roma, divisi in Europa. Eppure, qualcosa sta succedendo, eccome, con un effetto Bruxelles che sembra prolungare nel centro destra una campagna elettorale senza elezioni, con toni che invece di affievolirsi si surriscaldano: le due estreme della coalizione non solo si toccano, ma si prendono pure a schiaffi. Il problema è che gli stracci che volano tra un Tajani sempre più centrista, e un Salvini iper sovranista, non sono solo parole.