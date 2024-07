Al momento il mister può contare solo su Fabbian e Moro Rebus centrocampo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il Bologna sale a Valles per la seconda fase della preparazione con l’inizio del ritiro che ci darà anche le prime indicazioni tecnico-tattiche sulle scelte che opererà Vincenzo Italiano. In particolare c’è curiosità intorno alche è il vero e proprio cantiere dei rossoblù in questa prima fase: se in difesa si aspettano alcuni movimenti per definire l’assetto, attendendo anche i rientri dei nazionali e in attacco il sostituto di Joshua Zirkzee è, dopo l’accelerazione, Thijs Dallinga, la linea mediana che prepara la prossima annata è aldecimata.