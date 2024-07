Villa Mensa ciak si gira la serie Sky | Qui il set dell’action Rosa Elettrica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Sono terminate ale riprese ferraresi di "", laSky Studios e Cross Productions, diretta da Davide Marengo, con set aperti anche a Roma, Napoli e Trentino – Alto Adige. Il set, aperto il 1° luglio scorso, ha ospitato ithriller in sei puntate, libero adattamento dell’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (2007, edito da Sellerio Editore Palermo): la sceneggiatura è firmata da Giordana Mari, che guida una writers’ room con Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli, Giampaolo Simi, Michela Straniero e Vittorino Testa. Laarriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.