Rally WRC Lettonia | terza vittoria stagionale per Kalle Rovanpera Neuville ottavo ma ancora leader del Mondiale

(Di domenica 21 luglio 2024)ha vinto ildiappuntamento delWRC 2024. Il finlandese della Toyota ha conquistato ladopo quelle ottenute in Kenya e in Portogallo, precedendo il compagno di marca Sebastien Ogier. I due hanno complessivamente vinto cinque degli ottoandati finora in scena nella stagione iridata. Prova d’autorità di, campionein carica, che ha condotto la gara fin dalla prima prova speciale senza mai cedere la prima posizione. Terzo gradino del podio per la Hyundai di Ott Tanak, con ildelThierryche chiude soloma riesce comunque a mantenere la vetta della classifica. Il prossimo appuntamento WRC è in Finlandia tra due settimane, per la gara di casa diche davanti al pubblico amico cercherà di centrare il poker.