Lo sgambetto di Fi a Salvini | 54 emendamenti al nuovo Codice della strada e l’approvazione può slittare Sui ddl vogliamo dire la nostra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Forza Italia rischia di complicare i piani di Matteo. Il leaderLega vorrebbe approvare in via definitiva al Senato entro la fine di luglio il disegno di legge sulche inasprisce le pene e introduce nuove regole, ma i berlusconiani si sono messi di traverso e hanno presentato 54che – con la sponda delle opposizioni – potrebbero portare il testo, in caso di ok ad alcune modifiche, a unesameCamera, che lo aveva già licenziato lo scorso 27 marzo con grandi festeggiamenti del ministro dei Trasporti. Il partito guidato da Antonio Tajani, che proprio in questi giorni ha vissuto momenti di tensione con il Carroccio sulle posizioni in Europa, ha messo sul piatto oltre 50 dei circa 400presentati.