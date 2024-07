LIVE Tour de France tappa di oggi in DIRETTA | Martinez in testa Van der Poel terzo Attesa per i big

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE2024 ORARI DI PARTENZA E STARTLIST DELLA CRONOMETRO 16.49 Inizia la prova di Neilson Powless (EF Education-Easy Post). 16.47 Campanaerts passa in seconda posizione alintermedio. Intanto è partito Matteo Sobrero (Red Bull-BORA-Hansgrohe). 16.44 Secondo Kevin Vauquelin al traguardo.: il transalpino contiene il suo ritardo sotto al minuto da(57?). 16.43crono all’intermedio dei 28,6 km per Michael Matthews: l’australiano del Team Jayco è a 1’20” da. 16.40 Raul Garcia Pierna (Arkea-B&B Hotels) si infila in seconda posizione: lo spagnolo è staccato di 1’31” da. 16.38 2’10” di ritardo per Van deral traguardo: il neerlandese è attualmente secondo alle spalle di, nonostante l’utilizzo della bici da strada. 16.