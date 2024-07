L’allenatore Bene lo spirito tanto da migliorare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) "Andiamo avanti con la preparazione, dobbiamotante cose però mi è piaciuto lodei ragazzi. Abbiamo tantissimi margini di miglioramento". Queste le parole del tecnico neroverde Fabio Grosso al termine di Sassuolo-Spal, amichevole con la quale i neroverdi hanno decisamente alzato il livello – la Spal fa la Serie C – rispetto alla prima uscita stagionale, che ha visto il Sassuolo fare la voce grossissima (22-0) nei confronti dei dilettanti dell’Alta Anaunia. Contro i biancocelesti altra applicazione, con inattese variazioni rispetto al 4-3-3 che doveva essere il marchio di fabbrica del prossimo Sassuolo e invece chissà. "Non è importante il modulo in cui si gioca ma il modo", fuga i dubbi il tecnico neroverde, che il gruppo lo plasma, in questi giorni a Ronzone, sulla base del gruppo che ha a disposizione, e su quello, ci mancherebbe, si regola.