Corriere dello Sport | Fiorentina e Bologna interessate ad Ogbonna

(Di domenica 21 luglio 2024) Dopo nove stagioni, Angeloha lasciato il West Ham a parametro zero e nel suo futuro potrebbe esserci nuovamente la Serie A. Secondo il, il 36enne – finalista con gli azzurri agli Europei del 2012 – è nei radar di, che cercano un rinforzo d’esperienza per il reparto arretrato. Sia Vincenzo Italiano che Raffaele Palladino hanno bisogno di nuovi arrivi in difesa epotrebbe rappresentare una soluzione low cost. Al momento ilè in trattativa con Mats Hummels (35 anni), mentre laha da poco ufficializzato l’arrivo di Pongracic dal Lecce. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe essere più chiara. Dopo le esperienze con Torino (2008-2013) e Juventus (2013-2015),spera nel ritorno in Italia.: “adFace.