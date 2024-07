Bonucci netto su Conte | Miglior scelta di De Laurentiis poi svela un retroscena ‘bianconero’

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 luglio 2024) Leonardoha rilasciato in giornata alcune dichiarazioni sul suo grande rapporto che ha con Antonio. Il Napoli ha battuto ieri per 3-0 il Mantova nell’ultima amichevole in programma a Dimaro. Gli azzurri contro i lombardi hanno mostrato qualche giocata tipica delle squadre guidate da Antonio. Soprattutto nella prima frazione di gara, infatti, i partenopei hanno pressato gli uomini di Davide Possanzini con ritmi che hanno entusiasmato sia i tifosi presenti sul campo di Carciato che quelli che hanno visto il match tramite l’applicazione ‘OneFootball’. Il team campano, quindi, ha terminato il proprio ritiro di Dimaro. Il Napoli, infatti, partirà questa sera alla volta del capoluogo partenopeo per poi partire giovedì prossimo alla volta di Castel di Sangro.