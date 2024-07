Biden malato di Parkinson? Presenta i sintomi chiave | il parere dell’esperta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) “Fa fatica a trovare la parola giusta, a volte finisce una frase con qualcosa che non ha senso sembra che debba concentrarsi molto per restare in tema”. In queste settimane, i commenti sullo stato di salute del Presidente degli Stati Uniti Joesi sono sprecati. Tra osservazioni preoccupate o sarcastiche, autorevoli personalità mediche come il professor Robert Howard, esperto di psichiatria dell’età avanzata presso l’University College di Londra, si sono sbilanciate: “I medici non possono fare diagnosi senza visitare qualcuno, ma in base alle riprese del dibattito che ho guardato, queste fluttuazioni e cali di attenzione sono un sintomodel”. Voci che si sono fatte via via sempre più insistenti, tanto da spingeread annunciare il suo ritiro dalla corsa per la Casa Bianca.