Tutte le criticità dentro l’Ilva dai tubi corrosi alle perdite di gas coke | Così l’abbandono manutentivo ha portato ai picchi di benzene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Primi giorni dello scorso anno: in una nota Arpa Puglia mette nero su bianco la “critica situazione” deidelle concentrazioni di. Iniziala nuova maxi-inchiesta della procura di Taranto suldi Taranto. Perché gli specialisti dell’Agenzia regionale dell’ambiente e ora i magistrati jonici sono certi che quell’incremento era “correlabile inconfutabilmenteattività” dellaria dell’acciaieria, come già avevano segnalato nel 2021. A metà marzo di quest’anno, una nuova conferma al termine di nuove indagini della stessa Arpa che “convergono nell’individuare l’area sottoprodotti” come “una rilevante sorgente emissiva di”. Ma accanto ai documenti dell’Arpa c’è tanto altro, comprese le relazioni dell’Asl di Taranto sulle “preoccupazioni di carattere sanitario”.