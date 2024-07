Nuova piscina da 5 milioni di euro | Cantieri aperti per oltre un anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) A undall’affidamento dei lavori al Consorzio Integra, con sede a Bologna, è ufficialmente partita la fase preliminare del cantiere per realizzare lagrandecomunale omologata Coni che sorgerà all’interno dei giardini dalla Chiesa, tra via Morandi e via Val D’Ossola. Il costo è di 5,4di, di cuimetà (circa 3,3) finanziati da fondi PNRR e la restante quota da risorse comunali e dalla contrazione di un mutuo a interessi zero con il Credito sportivo. In questi giorni è in corso lazzazione propedeutica alla realizzazione degli interventi veri e propri, che durercirca une mezzo, con conclusione prevista nel cronoprogramma iniziale entro il 2026.