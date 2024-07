Matrimonio Chiesa e Lucia Bramani il bacio degli sposi | la prima foto da marito e moglie

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 20 luglio 2024) Federicosono ufficialmente. Non una coppia storica, considerando come siano l’uno al fianco dell’altra (e viceversa) da due anni. Sono però certi dei propri sentimenti e hanno deciso di dirsi sì dinanzi all’altare. Cerimonia e festeggiamenti in Toscana, in una giornata privata entro certi limiti. L’amore per l’attaccante della Juve e della Nazionale non sembra infatti avere limiti. Non mancano tifosi all’esterno dellae il calciatore si è fermato per alcuni autografi, seppur in abito da sposo e in procinto di dare il via a uno dei giorni più importanti della sua vita. La location delCome detto, Federicosi sono sposati in Toscana. Precisamente hanno scelto il Duomo di San Lorenzo, a Grosseto, per divenire ufficialmente