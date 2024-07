Koopmeiners-Juventus trattativa in stato avanzato Da Bergamo | Il giocatore preferisce i bianconeri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 20 luglio 2024) Laper il centrocampista olandese dell’Atalanta Teunsi avvicina alla conclusione, con lain vantaggio. NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Lasembra essere in pole position per assicurarsi Teundal mercato estivo, nonostante il tentativo del Napoli di inserirsi nell’affare. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da fonti vicine all’Atalanta, il centrocampista olandese preferirebbe un trasferimento alla squadra di Torino piuttosto che alla compagine partenopea. Latra lae ilsarebbe già in uno, complicando i piani del Napoli e del direttore sportivo Manna di portarea Napoli. Il club bianconero, pur trattando il centrocampista da tempo, non ha ancora concluso definitivamente l’accordo, permettendo al Napoli di provare un’azione di disturbo nelle trattative.