In pronto soccorso con dolori atroci per 7 ore | poi la terribile scoperta

(Di sabato 20 luglio 2024) Era in attesa da quasi 7 ore alcon fortialla testa fin a che non viene colpita da un ictus. È il caso di una donna di 69 anni che per quasi sette ore ha aspettato che qualcuno la visitasse aldi Lecce. Ora la donna fa fatica a riconoscere i suoi familiari, non riesce a mangiare autonomamente e non si alza neppure dal letto. Ecco l'ennesimo caso di malasanità italiana. Inconper 7 ore: poi laQualche giorno prima aveva chiesto più volte l'intervento del 118, poi ha deciso di presentarsi in ospedale spontaneamente. Ma era stata dimessa.