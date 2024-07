Grande prova della Cooperatori Domenichini e Maini sugli scudi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024)nello scenario del bike park di Lugagnano Val d’Arda, dove si è svolta la 4°Emilia Baby Cup di Mtb. La squadra che si allena alla Pista Cimurri è arrivata al terzo posto, prima tra le squadre reggiane e dietro a Pedale Fidentino e Gaga Bike. A livello individuale, nei G2 Simoneha conquistato il 1° posto e Corrado Buccheri ha tenuto duro per tutta la gara; nei G3 1° posto anche per Emanuele, che ha sferrato l’attacco nel terzo giro di pista; nei G4 secondo posto per Paolo Bolondi, nonostante due cadute, mentre si sono distinti per impegno anche Francesco Romano, Edoardo Bagni e Francesco Razzoli.