FOTO – Inter nuova divisa 2024-2025 con sponsor e due stelle!

(Di sabato 20 luglio 2024) L’si prepara a rilasciare laprima maglia in vista della prossima stagione, come sempre in collaborazione con lotecnico Nike. Il portale Footy Headlines mostra delle immagini in anteprima, con tanto di duee nuovoMAGLIA – Come da tradizione, il nerazzurro la fa da padrone sulla prima maglia dell’in vista della prossima stagione. Ma a colpire di più l’occhio sono chiaramente le duesopra al logo, che i nerazzurri potranno sfoggiare insieme allo scudetto vinto la scorsa stagione, ovvero il numero venti della storia del club. Secondo le immagini che ha rilasciato in anteprima Footy Headlines, lo stemma del club sarà al centro, con la coccarda tricolore spostata sulla sinistra della maglia. A destra, lotecnico Nike. In fronte campeggia in bella vista il nuovoBetsson.