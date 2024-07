Escursionisti si perdono nella notte 5 ore di lavoro per salvarli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) La Spezia, 20 luglio 2024 – Sono state necessarie 5 ore diper soccorrere i due(lui irlandese, lei polacca) chesi erano persi in una zona impervia a Fossola. I vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia sono intervenuti insieme al soccorso alpino per soccorrere due giovaniche si sono persi mentre stavano percorrendo il sentiero 535. Grazie alle indicazioni fornite dai due , che hanno comunicato la loro posizione grazie al gps del loro smartphone, la squadra dei vigili del fuoco si è recata sul sentiero, trovando però notevoli difficoltà a raggiungere la posizione esatta. È stato necessario aprirsi una strada a colpi di roncolafolta macchia che ricopre il versante prima di riuscire a raggiungere la ragazza. L’altro escursionista si trovava, invece, circa 50 metri più in basso, in una posizione molto precaria.