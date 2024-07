Durazzano ‘Nuovi Orizzonti’ vota contro gli aumenti Tari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo consiliare “Nuovi Orizzonti” di. “? ? ? : è questa una delle conclusioni della seduta del Consiglio comunale svoltasi lo scorso Giovedì. Già in occasione del precedente Consiglio comunale, quello del 5 Luglio, si ricorda, il gruppo di opposizione “Nuovi Orizzonti” – composto dal Capogruppo Alessandro Buffolino e dai consiglieri Luca De Lucia e Gino Vigliotti – aveva invitato l’Amministrazione Grasso a rivedere le sue decisioni rispetto all’esorbitante aumento delladisposto, per le utenze domestiche e, in particolare, per quelle non domestiche, rispetto alleffe dell’anno 2023. Il sindaco Grasso, in quella occasione, dando l’impressione di voler porre in essere una riflessione sulla questione, aveva disposto il rinvio del punto per maggiori approfondimenti.