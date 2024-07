Creatività e sacrificio il gelato è la nostra vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) A volte, le storie più straordinarie nascono nei momenti di crisi. È proprio da una bocciatura scolastica che prendeil sogno di Elena Magera che, con il socio Luigi Schillaci, è titolare della gelateria Aloha e di Ohana Dolci Coccole. Con impegno, dedizione e, Elena e Luigi hanno coltivato la loro passione dandoa una realtà di successo. "Quando mi bocciarono in quarta superiore – racconta Elena Magera – mio padre mi disse che avrei dovuto trovare un lavoro. Al tempo, frequentavo un istituto di Correggio, così andai nella gelateria adiacente e mi candidai per la stagione: mi presero per fare i turni serali. Ricordo ancora bene che, dopo la prima serata, mio padre mi venne a prendere e mi chiese come fosse andata. Gli risposi che avrei voluto fare questo mestiere per il resto della mia, e così è stato".