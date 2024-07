Camila Giorgi e lo sfogo sul web | Se avessi problemi non sarei tornata in Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 luglio 2024 – Durodell’ormai ex tennistasulla propria pagina social. “Purtroppo i giornalisti di poco valore fanno fake news, e per avere qualche click in più alla loro pagina venderebbero anche la propria dignità. Ho un avvocato che mi segue, e senonin”. L’azzurra torna a parlare dopo il ritiro improvviso di maggio dalle competizioni internazionali. Un addio arrivato subito dopo le notizie di indagini del fisco sulla posizione dirispetto a vecchie annualità per le quali, secondo la Finanza, non sarebbe stata presentata la dichiarazione dei redditi.indagata: "Evase il fisco nel 2016". I legali: colpa del padre Da quanto emerso nei mesi scorsidovrebbe al fisco 464mila euro.