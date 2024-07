Biden deve ritirarsi dalla corsa per Usa 2024? Non secondo i Clinton | Bill e Hillary stanno con lui Ma tra i Dem cresce l’ipotesi Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 20 luglio 2024) Sono ormai 38 i rappresentanti dei Democratici al Congresso ad aver chiesto apertamente al presidente uscente Joedi chiamarsi fuoriper la Casa Bianca, considerata la sua età avanzata e gli evidenti problemi di lucidità. «Joe, ti voglio bene e ti rispetto. Ma la posta è troppo alta per (poter permetterci di) fallire. E’ tempo di passare il testimone», ha scritto Takano su X, rendendo pure esplicita la sua preferenza percome candidata presidente di rimpiazzo. Al Senato sono invece 4 i Democratici usciti allo scoperto. Pressioni pesanti, cui si aggiungono quelle esercitate in privato – ma comunque emerse – di pesi massimi come l’ex presidente Barack Obama o l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi.